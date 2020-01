Bez stresu je život krajší: Skúste 5 trikov na dokonalé ukľudnenie

Hľadáte denne odpoveď na otázku “Ako sa zbaviť stresu”? V súčasnosti sa vám to môže javiť ako nesplniteľná misia, ale skutočne sa môžete naučiť prevziať nad vypätím kontrolu. Inšpirujte sa nasledujúcimi piatimi trikmi na dokonalé ukľudnenie.

Ako sa zbaviť stresu?

Ľudské telo si vytvorilo celý komplex rôznych reakcií na stresové situácie, aby sa prispôsobilo nebezpečenstvu. Stres však zužuje vašu schopnosť jasne myslieť, efektívne fungovať a užívať si život. Našťastie, existujú kroky, ktoré môžeme vedome aplikovať do bežného života a môžu nám skutočne pomôcť.

Krok #1: Vyjdite von - pohyb a fyzická aktivita

Takmer každá forma pohybu vám môže výrazne pomôcť s odbúravaním stresu. Cvičenie zvyšuje vaše celkové zdravie a pocit pohody, vďaka ktorému sa zvyšuje počet endorfínov v tele. Pri pohybe zabudnete na okamihy napätia z prežitého dňa, môže zlepšiť kvalitu vášho spánku aj zmierniť príznaky depresie. Pri pravidelnom pohybe môže nastať niekoľko pozitívnych zmien vo vašom živote naraz:

budete mať kontrolu nad stresom, vybudujete si kondíciu, zmeníte svoju rutinu, ktorá smerovala k nervovému vypätiu.

Tip: Ak do vašej pohybovej aktivity zapojíte aj priateľa, kolegu alebo člena rodiny, môže vám to priniesť novú úroveň motivácie a odhodlania.

Krok #2: Namiesto “drinku na uvoľnenie” vyskúšajte bylinky

Pravdou je, že alkohol slúži často ako “pomocník”, ktorý má slúžiť ako prostriedok na zvládnutie ťažkých stavov. Hoci pitie alkoholu v krátkodobom horizonte poskytuje určité uvoľnenie, nadmerná konzumácia alkoholu však môže spôsobiť problémy. A to tak zdravotné ako aj psychologické.

Skúste však vymeniť drink za drink a objavte moc upokojujúcich byliniek. Ktoré to sú?

medovka lekárska podporuje duševné zdravie, relaxáciu, kvalitné zaspávanie a spánok, mučenka pleťová napomáha relaxácii a zdravému spánku, valeriána lekárska podporuje duševné zdravie, relaxáciu, zdravý spánok a kognitívne funkcie.

Pripraviť si ich môžete vo forme “protistresového” čaju. Ak nepatríte medzi “čajíčkarov”, výťažky z týchto bylín nájdete aj ako súčasť certifikovaného doplnku výživy Zerex Zenaden, ktorý je určený na podporu opätovného získania duševnej rovnováhy.

Krok #3: Nezabúdajte na 8 hodín spánku

Možno ste sa práve po prečítaní tohto titulku pousmiali a povedali si, že 8 hodín spánku je vaším prianím, nie však realitou. Ale zlý spánok a stres idú ruka v ruke. V spánku totiž dobíjate svoje baterky a životnú energiu. Keď si ho nedoprajete toľko, koľko je potrebné, nemôžete sa ani dôsledne vyrovnať s psychickým napätím. Pomôcť vám môžu rôzne čaje, poprípade tabletky na lepší spánok a zaspávanie.

Krok #4: Vyhľadávajte dobrú spoločnosť

Tráviť čas s niekým, v koho prítomnosti sa cítime dobre, je doslova balzam na dušu. Môže sa jednať o priateľov, rodinných príslušníkov, kolegov alebo “parťáka na cvičenie”. Príjemné pocity v prítomnosti blízkych ľudí spúšťajú tok hormónov, ktoré majú moc potlačiť tie stresové. Je preto dôležité vyhľadávať spoločnosť ľudí, s ktorými sa dobre cítime.

Krok #5: Naučte sa hovoriť “nie”

Keď sa snažíte veľké množstvo aktivít vykonať za malé množstvo času, nadmerne sa angažovať a zahlcovať sa úlohami, počítajte s tým, že ste odsúdení na pôsobenie stresu. Snažte sa zamerať na to, na čom najviac záleží a rozvrhnite si úlohy tak, aby vás nedostávali do časovej tiesne. Buďte stručný, hovorte jasne, úprimne a pripravte sa na to, že “nie” budete musieť zopakovať.

Naučte sa vysloviť NIE úlohám, ktoré sú z časového hľadiska nesplniteľné, ľuďom, ktorí vás oberajú o energiu, a objavíte celkom zdravú alternatívu zvládania psychického napätia.

Stres sa stal novodobým civilizačným problémom. Je však na vás, či sa doň necháte vtiahnuť - alebo nájdete účinný spôsob na ukľudnenie a relax.

