Šokujúce odhalenie: Ako sa super rýchlo naučiť po anglicky

Naučte sa dva šikovné triky, vďaka ktorým sa naučíte nový jazyk za pár týždňov. Tieto triky fungujú rovnako dobre u seniorov i mladých ľudí.

Prvý trik – naučte sa len slová, ktoré naozaj potrebujete!

Zvyčajne, keď počúvate cudzí jazyk, počujete len zhluk nezrozumiteľných zvukov a nedokážete identifikovať jednotlivé slová. Keď počúvate cudzí jazyk, nerozumiete konverzácii a zdá sa vám, že ste na míle vzdialení schopnosti rozprávať týmto jazykom samostatne. Výskum v oblasti jazykov však odhaľuje inú vec. V každej reči používame veľmi málo slov, takže dokážete povedať všetko, čo potrebujete, ak sa naučíte len 100 základných slov. Jazykoví odborníci určili týchto 100 slov v rámci najobľúbenejších jazykov a vďaka týmto slovám dokáže každý jednoducho vytvoriť až 3 milióny viet bez rozsiahleho procesu výuky. Naučte sa 100 základných slov v jazyku podľa svojho výberu a budete schopní rozprávať o čomkoľvek a každý vám bude rozumieť.

Druhý trik – učte sa spôsobom, ako to robia malé deti

V školách sa jazyk vyučuje niekoľko rokov, a napriek tomu sa študenti nevedia zapojiť do jednoduchých konverzácií. Veci, ktoré sú naozaj dôležité pri komunikácii – základné slová a metódy tvorby jednoduchých viet – sa nevyučujú. Miesto toho trávia deti množstvo času štúdiom tabuliek s časmi a učením sa umelých dialógov naspamäť. Malé deti sa jazyk učia úplne iným spôsobom. Deti neštudujú tabuľky, učia sa rozprávať prirodzene a darí sa im to veľmi rýchlo. Prispôsobením dospelých tomuto princípu sa vynašla metóda, vďaka ktorej sa ľudia naučia nové jazyky dokonca ešte rýchlejšie než deti. Rýchle učenie jazyka vychádza z metódy, ktorá sa v školách nepoužíva. Ak budete používať túto metódu, nebudete potrebovať rozsiahle vedomosti na to, aby ste sa zapojili do konverzácie. Tým, že sa naučíte efektívne využívať malý počet základných slov, budete schopní rozprávať a jednoducho všetkému porozumieť.

Ako sa rýchlo naučiť cudzí jazyk?

Zbavte sa svojej ostýchavosti a predstáv typu „nedá sa to“. Nestrácajte čas, hodiny tikajú. Čoskoro pochopíte, prečo je táto metóda jedinečná a taká jednoduchá. Objednajte si program a začnite s výukou kedykoľvek vám to vyhovuje!

Navštívte stránku www.SwissLanguages.com a získajte zľavu na svoj výukový jazykový program.

SwissLanguages.com ponúka: naučte sa anglicky do 14 dní. Ak sa to nepodarí, vrátime vám peniaze. Získajte jazykový program s 55% zľavou len dnes. Objednajte si program teraz a používajte ho kedykoľvek. Nepremeškajte príležitosť! Zľavu dnes získa len prvých 99 záujemcov.

-Reklamná správa-