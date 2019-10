Poďte sa s nami báť na hrad Strečno!

Niečo na zahryznutie Zdroj: Považské múzeum v Žiline

Návštevníci sa nielen stretnú s rôznymi desivými postavami, ale dokonca sa dozvedia, ako sa im brániť. „Na vlastné oči uvidia, či pomôže cesnak, drevený kôl alebo svätená voda. Stretnú hradného kapitána, ktorý tvrdí, že strašidlo na hrade nikdy nevidel. Zopár upírov sa tam predsa len objaví a chýbať nebudú ani bosorky. A to nie hocijaké. Kto podľahne ich tancu, nemusí sa už vrátiť domov. Ak mu od strachu vyschne v hrdle, môže sa osviežiť v takzvanom Strašibare a dopriať si nezvyčajné nápoje. Trasúci sa žalúdok zas pošteklia jedlá zo stredovekej kuchyne. Zaujímavá bude i medzinárodná škola strašenia, v ktorej vyučuje profesorka Hrôzostrašná. Jej žiaci budú musieť zvládnuť tri základné zásady strašenia a ich umenie si niektorí prítomní vyskúšajú na svojej koži.“ pozýva správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

Bosorka v akcii

Možno potečie aj krv

Odkiaľ všetky tie bosorky a strašidlá na hrad lietajú? No predsa z tmavej nočnej oblohy! Výnimočné pozorovanie priamo z hradných múrov sprostredkujeKrajská hvezdáreň v Žiline. Do temného prostredia hradu patrí neodmysliteľne aj oheň. Šou vyrážajúcu dych predvedie Black Evils. Tajomne bude aj v kaplnke, kde sa nachádza hrobka Žofie Bosniakovej. Práve tam čaká na návštevníkov neobyčajný koncert.

Ohnivá šou

Vstupy do hradu budú každú polhodinu od 17.30 do 21.00. Základné vstupné je 8,80 €, zľavnené 4,40 €. Lístky bude možné kúpiť cez Predpredaj.sk do 26.10. do 15:00. Viac informácii nájdete na www.pmza.sk

Zdroj: Považské múzeum v Žiline

