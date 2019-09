S kilami dole vďaka folklóru!

Ako sa efektívne pretancovať k dokonalému telu, vysvetľuje fitneska a zároveň manažérka projektu Tancuj makaj vykrúcaj, Rebeka Tunegová.

Rebeka, na úvod mi dovoľte otázku – prečo ťaháte do Šamorína tanec a prečo folklór, keď slovenské olympijské centrum ponúka všetky možné profesionálne tréningové haly, telocvične a bazény, kde je pohybu dostatok...? Smiem byť takto drzá? (smiech)

Nuž... pravda. Slovenské olympijské centrum síce ponúka špičkové vybavenie pre pohybové aktivity od výmyslu sveta, tie tu potrebujeme, sú a aj vždy budú, ale taktiež chceme ukázať, že fitness sa dá robiť aj ináč, než len cvičením vo fitku. Vy chodíte do fitka?

Nie.

To je v poriadku, fitko nie je každého. A robí Vám radosť tancovanie?

Áno!

No vidíte. Spomeňte si na časy, keď ste pretancovali celé piatky, soboty s priateľmi na párty a mali ste napriek tomu energie na rozdávanie, zvládali ste štúdium, popri tom prácu aj pomoc rodičom na záhrade... Bolo to tak, nemám pravdu?

Zdroj: Tancuj, makaj, vykrúcaj

Definitívne! Nikdy som si to takto neuvedomovala a teda, uznávam, niečo na tom bude. Koľko kalórií možno takto spáliť, vďaka tancu?

Tie nenávidené prebytočné kalórie dokážeme spaľovať vďaka cvičeniu, o ktorom ste určite niekoľkokrát počuli - je ním kardio, teda cvičenie pri ktorom sa človeku zdvíha tep. Preto je dôležité kardio cvičenie zaraďovať pri redukcii tuku a váhy. Kardio cvičenie ale nie je len beh alebo bicykel ako si niektorí myslia a dá sa praktizovať rôznymi aj veľmi zábavnými aktivitami a tanec je jednou z nich. Pri tanci sa človek nonstop hýbe, niekedy si to neuvedomujeme, ale pri tanci veľa skáčeme a preto čím viac tancujeme, tým viac sa zvyšuje výdaj energie, čo prispieva k páleniu kalórií. Tanec je ideálnym prostriedkom ako spestriť svoj tréningový plán.

A pritom je tak prirodzený! Stačí si naladiť správnu hudbu a rozhýbe sa či dieťa, či dospelý, dokonca aj dôchodca.

Tanec môžeme považovať za jednu z najprirodzenejších foriem pohybovej aktivity. Prirodzená chuť pohybu je podporená hudbou a preto je hudba využívaná aj pri množstve skupinových cvičení ako aerobik, kruhové tréningy alebo ju máme vo fitku. Preto ideálne spojenie hudby dokáže človeka podnietiť k pohybovej aktivite.

Zdroj: Tancuj, makaj, vykrúcaj

Aké výhody prináša kombinácia športu a tanca z pohľadu zdravia?

Vďaka tancu precvičujeme okrem fyzickej kondície aj pohybovú pamäť a hlavne mentálne zdravie, tiež zlepšujeme držanie tela, posilnenie vnútorného brušného svalstva a hlavne duševná očista lebo tancom vyjadrujeme všetky svoje pocity.

Čo je to podľa Vás folklór?

Folklór nie je minulosť. Folklórom žijeme stále, napríklad aj teraz. To ako sa obliekame v súčasnosti je tiež folklór. Je to veľmi diskutabilné. Nikdy nevymrel a ani sa to nikdy nestane. To čo robíme je len prepájanie jeho jednotlivých prvkov, vraciame sa k pôvodným a starším tradíciám. Budem sa opakovať, no ak si z toho vyberieme tanec, máme pred sebou najprirodzenejšiu formu pohybu ľudského tela, dokonca spôsob akým si človek môže zabezpečiť účinnú a efektívnu psychohygienu.

Zdroj: Tancuj, makaj, vykrúcaj

Ako reaguje verejnosť na koncept Tancuj Makaj Vykrúcaj?

Vynikajúco. Ľudia sú si vedomí, že tanec je zábava, pri ktorej sa dá pestovať kondička, alebo dokonca zbaliť pekná baba! J Taktiež ľudí veľmi zaujíma ako je vôbec možné spojiť dve celkom odlišné oblasti akými sú fitness a folklór. A presne toto vyvoláva záujem verejnosti, takže je za tým aj typická ľudská zvedavosť.

Rozhovor pripravila Mária Halajová.

