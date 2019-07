Festival Hviezdne noci prinesie i tento rok do Bytče bohatý program

Dve najväčšie programové sekcie, ako je už na Hviezdnych nociach zvykom, budú filmová a hudobná. Hudobná časť programu pozostáva i tento rok z neobjavených hudobníkov, ako i stálic domácej hudobnej scény. Z kategórie “legiend” tento rok vystúpi kultová punk-rocková formácia Davová psychóza a kapela Noisecut, ktorá spravila zázračný návrat po draftovaní speváčky Nory Ibsenovej. Medzi rovnako zvučné, avšak mladšie mená bude patriť Katarzia s Pjonima Catastrofy. Alternatívnu scénu zastúpia indie-popová partička Bad Karma Boy a žilinskí indie-rockeri Dave Brannigan a indie-rockovo-rapový Don’t Trust Butterflies. O nočnú zábavu sa postarajú producenti ako BlameYourGenes a crew Emonoizboys. Ich dynamický partyset doplní jedinečná videomappingová projekcia.

Zdroj: Hviezdne noci Bytča

Zdroj: Hviezdne noci Bytča

Zo zahraničných interpretov sa predstaví excentrický český pesničkár Lazer Viking spolu so svojou kapelou, od našich západných susedov príde do Bytče aj indie-rocková parta Ghost of You. Na úvod festivalu publikum rozhýbe rumunská elektronická formácia Karpovnot Kasparov, snové groovyindie-popovej kapela Belauz Maďarska neskôr rozozvučia outdoorovýstage Pod lipkami. Zastúpené budú i lokálne považské kapely.

Z filmovej ponuky si tento rok budú môcť diváci vybrať až z 35 titulov. Festival sa zameral na poľské komédie z obdobia socializmu, vzťah filmu a spirituality a premietne snímky, ukazujúce rôznorodé postoje k totalitám 20.storočia. V novej sekcii Focus, ktorej téma tento rok skúma filmovo-filozofické presahy, budú predstavené TarkovskéhoIvanovo detstvo, Dni zatmenia od Sokurova či Bergmanova Siedma pečať. Tento rok Hviezdne noci vzdajú poctu Milošovi Formanovi. Premietnuté budú kultové Hoří, má panenko či Lásky jedné plavovlásky, uvedené v reštaurovanej verzii tento rok v Cannes.

Zdroj: Hviezdne noci Bytča

Pre deti si festival pripravil zmes filmových a divadelných podujatí. Bábkové divadlo Divadlo z domčeka odohrá v Bytči klasické ľudové rozprávky Drevená krava a Janko Hraško. Hudobný projekt Notový Danny deti poučí o hudobných žánroch a divadlo Zkufravon uvedenie predstavenia Pinocchioa More príbehov. Chýbať nebude ani výtvarný program, v rámci ktorého sa mestské priestory premenia na galérie s dielami súčasných slovenských autorov.

Zdroj: Hviezdne noci Bytča

Festival sa uskutoční od štvrtka 15.8. do nedele 18.8. 2019 v meste Bytča. Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách a ich programe, ubytovacích možnostiach a lokáciách možno nájsť na webe festivalu hviezdnenoci.sk.

Lístky môžete kúpiť vo výhodnej cene na portáli Predpredaj.sk

Zdroj: Hviezdne noci Bytča

- reklamná správa -