Dve frajerky, jedna žena a Štefan Štec - to všetko sa mieša v novom singli rusínskeho speváka

Mladý talentovaný hudobník s rusínskymi koreňmi Štefan Štec predstavuje novú pieseň Báči Jašov, ktorú mu produkoval Peter Bič. A tu sa ich spolupráca nekončí. Známy gitarista a frontman kapely Peter Bič Project spolu so speváčkou Viktóriou si s ním v skladbe nielenže zaspievali, ale dokonca účinkovali aj vo videoklipe.

Začiatok minulého storočia, chlapi v sviatočných oblekoch, ženy v najlepších šatách, živá kapela a poriadna tancovačka. To je obraz videoklipu z dielne českého režiséra Jakuba Mahdala. Hlavným hrdinom je samotný Báči Jašov, známy bonviván, elegán a zvodník žien. Bol to láskavý človek, povestný svojím šarmom a náklonnosťou k nežnejšiemu pohlaviu, čo sa prejavilo aj na spomínanej tancovačke. Dej sa odohráva v bývalej Juhoslávii v Starej Pazove, kde žijú dolnozemskí Slováci, odkiaľ skutočne pochádzala aj ústredná postava klipu Báči Jašov.

Štefan Štec - Báči Jašov Zdroj: Dominik Kučera

„Pred rokom sme spolu s Peťom Bičom uvádzali program Zem spieva vo Východnej. Mali sme uviesť aj slovenský folklórny súbor Detvan zo Srbska, a tak som si vymyslel, že ich na javisku privítame piesňou z ich regiónu. Tam sme ju s Peťom vôbec prvý raz spolu spievali. Pesnička a jej hlavný hrdina Báči Jašov ma oslovili príbehom a nezvyčajnou melódiou, ktorú som odvtedy nevedel vypustiť z hlavy,“ zdôvodňuje Štefan Štec, prečo si vybral práve skladbu Báči Jašov.

Štefan Štec je známy folklorista, ktorý spieva najmä rusínske ľudové pesničky. Jazykom jeho novinky je však tentoraz archaická slovenčina - dodnes zachovaná a pôvabná reč dolnozemských Slovákov. Preto ani nie je ťažké porozumieť textu. Na spoluprácu oslovil Petra Biča, ktorý má tiež ku folklóru blízky vzťah. Okrem toho, že sa podieľal na konečnom aranžmáne, v skladbe si aj zaspieval, zahral na gitare a tiež účinkoval v klipe.

„Báči Jašov je pesnička, ktorá mi nedala spávať od nášho prvého spoločného vystúpenia so Štefanom minulý rok vo Východnej. Stále sme si hovorili, že by sme s ňou ešte niečo mali spraviť. Preto sa veľmi teším, že Štefan je veľmi otvorený, tiež rád experimentuje s rôznymi žánrami a nebojí sa ani symbiózy ľudovej a súčasnej hudby. Keďže pesnička má svoju bohatú históriu, som veľmi rád, že sme ju Slovákom mohli pripomenúť a predstaviť im niečo z ich minulosti,“ prezradil o spolupráci so Štefanom Peťo Bič, ktorý s kapelou stavili na slovenčinu a ich nové piesne sú zase ovplyvnené prvkami ľudovej hudby.



Okrem Šteca a lídra skupiny Peter Bič Project možno v piesni zreteľne rozpoznať aj ženský hlas, ktorý patrí speváčke Viktórii. Zvyšok hranej melódie majú na svedomí členovia kapely FAJTA, ktorí sú aj súčasťou Folklórneho súboru Hornád. S touto partiou Štefan už dlhé roky spolupracuje, ba dokonca je ich umeleckým vedúcim a choreografom. Spolu im to veľmi pristalo najmä vo videoklipe, kde sú všetci zasadení do deja mestskej tanečnej slávnosti a vystupujú tam ako živá kapela, ktorá hrá do tanca rozvášneným tanečníkom.

Štefan Štec - Báči Jašov Zdroj: Dominik Kučera

Štefan Štec - Báči Jašov Zdroj: Dominik Kučera

Štefan Štec je mladý charizmatický spevák, tanečník a choreograf, ktorého okrem koncertovania môžete poznať z populárnej folkloristickej šou Zem spieva. Venuje sa najmä rusínskej ľudovej hudbe a svojím energickým prejavom dokáže strhnúť davy. Začiatkom mája 2018 vydal svoj debutový album s názvom Poleťiv by’m na kraj svita, ktorého krstnou mamou je slovenská skladateľka Ľubica Čekovská. Na tomto albume nájdete unikátne pôvodné piesne zo slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia nielen vo svojej tradičnej forme, ale aj v štýle „world music“. Tento album patrí medzi najúspešnejšie minuloročné albumy na slovenskom trhu. Ako sám s obľubou hovorieva, svojou tvorbou by rád zbúral hranice medzi štátmi, ale aj medzi ľuďmi. Počas minulého roka absolvoval mega úspešné letné turné so skupinou IMT Smile – IMT Smile Amfiteáter tour, počas ktorého sa predstavil v piatich najväčších slovenských amfiteátroch ako špeciálny hosť a kde ho malo možnosť vidieť 31 tisíc divákov.

Štefan už viac ako jednu dekádu propaguje a zviditeľňuje rusínsku kultúru a všeobecne ľudovú hudbu na Slovensku a po tejto jeho novej piesni možno jednoznačne povedať, že sa mu to aj darí. V závere roka plánuje veľké koncertné turné po celom Slovensku, takže sa rozhodne máme na čo tešiť.

