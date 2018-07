Módna polícia: Vedia sa slovenskí blogeri obliekať svetovo?

ADAM A KATARÍNA SUCHÁNKOVÍ

Hoci dress code bol casual, táto dvojica sa vyfintila poriadne slávnostne. Biely smoking s motýlikom a krajkový overal s holým chrbtom zaslúžene pútali najväčšiu pozornosť. Manželia boli skombinovaní vkusne a noblesne.

Zdroj: Peter Culka

MICHALA GREŠKOVÁ S MANŽELOM MAREKOM

Víťazka kategórie mama blog „Dorota&Greta“ je mamou troch dcér, no málokto by to na ňu tipoval. Dievčenské bodkované šaty a princeznovské sandálky jej rozhodne pár rokov ubrali. Manžel stavil na štýlovú klasiku a pekne manželku dopĺňal.

Zdroj: Peter Culka

ZUZANA BARKOVÁ

Víťazka v kategórii nováčik „zrzkastyle“ predviedla zaujímavú kombináciu materiálov a vrstvenie. Koženú midi sukňu zjemnila krajkovým kimonom. Ak je vám táto tvár známa, spomeňte si na reality šou Dievča za milión. Zuzana tam súťažila pod svojim dievčenským menom Dvorská.

Zdroj: Peter Culka

NIKA VUJISIC

Víťazka kategórie Life „Break The Rules“ je žena krv a mlieko a vie to patrične odprezentovať. Asymetrické šaty belasej farby jej veľmi pristali.

Zdroj: Peter Culka

JANA TOMAS

Víťazka v kategórií fashion „Janatini“ prišla v róbe od Fera Mikloška a všetkým ukázala prečo získala svoj titul. Prvá dáma večera. Toto ďalší komentár nepotrebuje.

Zdroj: Peter Culka

FASHION BLOGERKY

Pri pohľade na túto partiu určite nepochybujete, že majú niečo dočinenia s módou. Fashion blogerky ukázali rôzne štýly a farby. Kiežby sa takto hravo a pestro obliekali aj bežné dámy do spoločnosti.

Zdroj: Peter Culka

VÍŤAZI 4. ROČNÍKA SÚŤAŽE BLOGER ROKA

Víťazi všetkých kategórií predviedli mix štýlov od čiernej klasiky až po večernú róbu.

Zdroj: Peter Culka

PATRÍCIA MOLNÁROVÁ TURINIČOVÁ S MANŽELOM

Pekná ukážka ako sa dá vytvoriť oku lahodiaci partner look. Kombinácia horizontálnych a vertikálnych pásikov je zaujímavá a pútavá.

Zdroj: Peter Culka

OBULI SI PAPUČE!

Väčšina dám prišla v topánkach s vysokými opätkami, takže im prišlo viac ako vhod, že jedným z partnerov ankety BLOGER ROKA bola značka CCC. Tá si pre dámy na afterparty pripravila prezuvky a viaceré to neváhali využiť. Ktovie ako by takto obstáli v módnej polícií.

Zdroj: Peter Culka

Kompletný rebríček top 10 slovenských influencerov v 10 kategóriách 4. ročníka súťaže BLOGER ROKA nájdete na www.blogerroka.sk v Novinkách.

