Nový TikTok trend sa zameriava na nechty: Čo znamená farba tvojej obľúbenej manikúry?

#Farba nechtov, ktorú preferuješ, údajne napovie tvojmu okoliu o všeličom. Odhaliť vlastnosti či povahu človeka na základe farby laku na nechty je prinajmenšom zvláštne, no nie? Aj keď to možno na prvý pohľad znie desivo, nemusíš sa ničoho báť. Je to len najnovší TikTok trend, ktorý zažíva na platforme obrovský boom.