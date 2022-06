Parádny smartfón nemusí stáť tisíc eur: Vyberaj podľa týchto parametrov a kúpu rozhodne neoľutuješ

BRATISLAVA - #Aj ty uvažuješ nad tým, ktorý smartfón by pre teba mohol byť ten pravý? Noviniek na výber je viac než dosť a stratiť prehľad je veľmi ľahké. Máme pre teba malú pomôcku. Zamysli sa nad tým, čo ťa štve na starom a chcel by si to zmeniť. My sme vybrali tieto základné parametre.