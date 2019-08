Andrea stojí za úspešnou značkou, ktorá prerástla naše hranice: Slováci si na výzor potrpia, hovorí

BRATISLAVA - Je mladá, krásna a stojí za značkou optiky, ktorá má u Slovákov nemalý úspech a postupne prerastá naše hranice. Andrea Zahurancová sa preslávila najmä po tom, čo sa objavila vo videu Follow me to Slovakia. To sa stalo populárnym virálom a dodnes má takmer pol milióna zhliadnutí. Vášnivú cestovateľku sme vyspovedali v rozhovore, v ktorom okrem iného prezradila, aká krajina ju nadchla najmenej, alebo aj to, že Slováci radi míňajú na kvalitné a značkové okuliare.