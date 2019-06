Popularita kvízových večerov neustále rastie: Bratislavčania ich pripravili už 150, najnovší bude na pláži

BRATISLAVA - Keď si otvoríš Hashtag, jednou z najobľúbenejších rubrík sú kvízy. Je to logické, ľudia sa radi skúšajú zo svojich vedomostí. A to sa prejavuje nielen online, ale aj v reálnom živote. Aj na Slovensku stále rastie popularita pubových kvízov. Sériu vlastných kvízov tak štartuje aj Hashtag, akurát z kaviarní a krčiem ich presúva do letnej pohody bratislavskej Magio pláže. Prvý Kvíz s Hashtagom sa tak uskutoční už 17. júna.