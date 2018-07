Rozkvitnutá nádhera aj v tuhých mrazoch

Znie to neuveriteľne, ale časť historického parku v Topoľčiankach pravidelne rozkvitá aj v mrazivých dňoch. Nejde o zázrak z rozprávky o dvanástich mesiačikoch, ale rozprávkovo krásne kvety ukrýva vo svojich priestoroch oranžéria, ktorá je súčasťou topoľčianskeho parku.

Oranžéria je, podobne ako park, v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Topoľčianky, no má bohatú históriu siahajúcu až do čias rodu Keglevich de Buzin (1786-1856). V zámockej knižnici možno nájsť množstvo botanických kníh z týchto dôb. Vznik prírodno-krajinárskeho anglického parku v Topoľčiankach sa spája s Jánom Nepomukom Ján Nepomuk Keglevich de Buzin, ktorý bol milovníkom botaniky. V tom období bolo vybudovaných aj niekoľko romantizujúcich stavieb v parku a oranžéria je jedna z nich. Postavená bola v rokoch 1828-1829 v blízkosti zámku na mieste bývalého Bieleho pavilónu, ktorý slúžil ako útulok pre chorých (postaviť ho dala Alžbeta Rákoczi de Felsö-Vadász v roku 1698).

Zdroj: Katarína Garajová, Miloš Kunský

Stavbu oranžérie realizoval viedenský architekt Alojz Pichl podľa návrhu architekta Pietra Nobileho. Budova oranžérie pozostáva zo vstupnej haly, prezimovacej haly a zo skleníka. Oranžéria slúžila panstvu ako zimná záhrada, ktorá plnila aj funkciu úžitkovej záhrady. Boli tu v tých dobách dopestované pomaranče, citróny, banány, figy aj káva, ktoré sa vtedy do Rakúsko-uhorskej monarchie nedovážali. Z čias Jána Nepomuka ostal v oranžérii dodnes zachovaný cykas. Oranžéria prešla v roku 1890 pod patronát rodu Habsburgovcov až do roku 1920, kedy bol celý majetok panstva Topoľčianky zoštátnený a v správe Odštepného závodu Topoľčianky je dodnes.

Zdroj: Katarína Garajová, Miloš Kunský

Oranžéria bola niekoľkokrát prestavovaná a dlhé roky chátrala. Iba náznakom pripomínala okoloidúcemu svoje časy slávy. V roku 2015 sa vedenie OZ Topoľčianky začalo zaoberať renováciou jej priestorov. Investície neboli malé, no výsledok stojí za to. Oranžéria prešla kompletnou rekonštrukciou. LESY Slovenskej republiky ošetrili múry, obnovili vykurovanie, zrekonštruovali okná, obnovili zavlažovanie. Priestory oranžérie ukázali po rekonštrukcii svoju majestátnosť a veľkosť. Bolo až priam žiaduce znova v nich vysadiť vzácnu exotickú flóru. V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre bola táto výsadba uskutočnená v roku 2016.

Bolo tu vysadených 49 rodov, 59 druhov, 34 čeľadí z rastlín s okrasným listom, vrátane pôdopokryvných. Z orchideí bolo vysadených 9 rodov a 19 druhov. Na dotvorenie interiéru oranžérie boli vysadené rastliny z čeľade Bromeliaceae, a to tillandsie a bromélie. V týchto mrazivých dňoch potešila svojím kvetom vzácna Orchidaceae Paphiopedilum harrisianum, ale nádherné kvety obsypali aj Cymbidium a Dendrobium kingianum z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Okrem plánovaného komerčného využívania oranžérie budú jej priestory a v nich vybudovaná botanická expozícia využívané aj na odbornú, osvetovú, metodickú a výchovnú činnosť zameranú na rozvoj záhradkárstva, priblíženie sveta rastlín z tropického a subtropického pásma a tiež na uplatňovanie výsledkov vedy a vývoja v praxi, ako aj na ovplyvňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu praktickými skúsenosťami. Priestory oranžérie budú aj súčasťou aktivít na lesnú pedagogiku. Do budúcna je plánovaná rekonštrukcia priľahlých skleníkov, ktoré boli v minulosti pýchou Topoľčianskeho parku, známe hlavne pestovaním šípových ruží. Ostáva veriť, že pri návšteve Topoľčianok záujemcovia neobídu túto národnú kultúrnu pamiatku a vstúpia do jej stále zelených zakvitnutých priestorov.