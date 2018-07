Muž stál na okraji mosta a chcel skočiť: Policajti využili chvíľkovú nepozornosť a zachránili ho

Zachráneného 47-ročného Bratislavčana odovzdali do starostlivosti privolaným záchranárom, ktorí mu poskytli prvú pomoc a previezli ho do jednej z bratislavských nemocníc. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, vzhľadom na to, že muž po záchrane policajtom vydal vrecúško s neznámou bielou látkou, vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania drogovej trestnej činnosti.

Zaistený materiál odoslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.