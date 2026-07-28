Plamene úplne pohltili poschodie chatky pri Senci! Škoda sa vyšplhala na 20-tisíc eur

BRATISLAVA - V obci Kráľová pri Senci (okres Senec) v nedeľu (26. 7.) podvečer horela zrubová chatka. Majiteľovi tak vznikla škoda zatiaľ vyčíslená na 20.000 eur. Predbežná príčina vzniku požiaru bol zvýšený elektrický prechodový odpor. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bolo požiarom zasiahnuté už celé poschodie chatky. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch pracovali na lokalizácii požiaru tromi hasebnými prúdmi ako z exteriéru, tak aj interiéru stavby a zároveň ochladzovali vedľajšie stromy,“ priblížil HaZZ. Hasiči následne rozobrali strešnú konštrukciu, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a vykonávali obhliadku termokamerou.
Počas hasebných prác sa na miesto dostavila osoba, ktorá sa snažila požiar uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Utrpela pri tom popáleniny horných končatín a do opatery si ju prevzali zdravotnícki záchranári, dodal hasičský zbor.