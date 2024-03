Doprava v Bratislave sa komplikuje: Na týchto miestach sa zdržíte najviac

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vodiči sa v utorok ráno zdržia na vjazde do Bratislavy, kolóny sa tvoria aj v meste. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Zelená vlna RTVS.

S asi 20-minútovím zdržaním treba počítať na diaľnici D2 zo Stupavy, ako aj na starej ceste. Rovnako sa vodiči zdržia pri vstupe do hlavného mesta aj smerom z Rovinky. Polhodinu si počkajú aj na rýchlostnej ceste R7 smerom zo Šamorína, kde je asi na 10. kilometri blokovaný pravý pruh. "Pozor na dobrzďovanie do kolóny," upozornila Zelená vlna RTVS. Asi desať- až 15-minútová kolóna sa tvorí aj na vjazde do Bratislavy smerom z Bernolákova po starej seneckej ceste.

archívne video

Na východnej hranici je 16 kilometrov dlhá kolóna kamiónov (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

V meste treba s kolónami počítať na Račianskej smerom do centra, kde si vodiči počkajú asi 15 minút. Rovnaké zdržanie je hlásené v Mlynskej doline smerom na Kramáre a tiež na Prístavnom moste smerom do Petržalky.