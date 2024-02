Dráma v obci Skýcov! V rodinnom dome našli zastreleného muža (†60): Na miesto smerovala polícia aj záchranári

K tragédii podľa našich informácií došlo v utorok popoludní okolo 17. hodiny. 60-ročný Ján sa v tom čase nachádzal v rodinnom dome aj so svojou matkou. Všetko nasvedčuje tomu, že si na život siahol sám zbraňou, ktorú mal upravenú zo vzduchovky na malorážku. Jeho nehybné telo našla v kuchyni rodinného domu matka, zbraň ležala vedľa neho. Muž si strelil do hlavy. "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky vyslalo k 60-ročnému pacientovi ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci. Muž žiaľ utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.

archívne video

Polícia už začala trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenie a nedovolené ozbrojovanie. "Obhliadajúci lekár predbežne cudzie zavinenie vylúčil a nariadil vykonanie pitvy. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ako aj s úctou k pozostalým bližšie informácie k prípadu poskytovať nebudeme," uviedla nitrianska krajská polícia.

Muža videli ešte v ten deň v dedine, prišiel aj do miestneho pohostinstva, kde si dal niekoľko pohárikov. Nič však nenasvedčovalo tomu, že plánuje spáchať samovraždu. Za tragédiou majú stáť rodinné problémy a nezvládnutý rozchod s partnerkou, ktorá sa od neho pred niekoľkými týždňami odsťahovala aj s ich spoločným synom. Okrem toho mal Ján ešte tri staršie deti z predošlých vzťahov.