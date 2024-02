Doprava v Bratislave sa spomaľuje: Hlásené sú nehody, týmto úsekom sa radšej vyhnite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nehoda je hlásená na bratislavskej diaľnici D1, na Prístavnom moste smere do Petržalky. Zdržanie sa odhaduje na 20 minút. Tiež je na obchvate Senca smerom zo Sládkovičova, v križovatke na Kráľovú pri Senci. Premávka sa tam spomaľuje vo všetkých smeroch.

archívne video

Brífing po zasadnutí krizového štábu na ceste I/18 Strečno (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Vodiči si postoja do desať minút v Krasňanoch na Račianskej smerom do centra. Tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 a aj po starej ceste. Počkajú si tam desať až 15 minút. Do desať minút je kolóna hlásená aj v Rovinke smerom do Bratislavy.

Stella centrum tiež vodičov upozorňuje na kolóny, do 15 minút sú odhadované v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Vodiči si postoja aj na trase Malinovo - Most pri Bratislave.