Ďalšia tragédia na cestách: Mladý motorkár (†22) zišiel z cesty: Náraz do auta, potom do múrika

Tragická nehoda v Gbeloch (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

archívne video

Nehoda na diaľnici (Zdroj: Tip čitateľa)

Polícia uviedla, že mladý, len 22-ročný motorkár, pravdepodobne nezvládol riadenie a so svojím motocyklom zišiel mimo cestu. Tam následne narazil do zaparkovaného auta Škoda Superb a vzápätí aj do betónového múrika. Žiaľ, pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody policajti naďalej vyšetrujú.

"Opäť vyzývame všetkých účastníkov premávky, aby boli na cestách mimoriadne opatrní a zbytočne neriskovali. Život máte iba jeden, preto jazdite tak, aby ste o neho neprišli," dodala polícia.