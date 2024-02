Vtáčia chrípka ohrozuje najmä osoby pracujúce s chorým či uhynutým vtáctvom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vtáčou chrípkou sú ohrozené najmä osoby, ktoré sú v priamom kontakte s chorým či uhynutým vtáctvom. Ide napríklad o farmárov, veterinárov či robotníkov zapojených do utrácania a likvidácie vtáctva. V prípade, že sa u nich objavia príznaky chrípky, mali by kontaktovať lekára. Odporučila to sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci preventívnych odporúčaní proti prenosu vírusu vtáčej chrípky.