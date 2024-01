Colníci našli Američanke v bratislavskom podniku bielu kryštalickú látku

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

V súčinnosti so štátnou políciou kontrolovali colníci v uplynulých dňoch prevádzkové priestory podniku na Obchodnej ulici. Do akcie nasadili aj služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. "Ten pozitívne označil otvorenú dámsku kabelku, ktorá sa nachádzala pri 24-ročnej Američanke. Na otázku, či je to jej kabelka, odpovedala kladne. Uviedla, že sa v nej nič nenachádza," vysvetlila hovorkyňa.

Colníci a policajti však následne vyložili obsah kabelky na stôl a zistili, že vo vnútri bola peňaženka a sklenená dóza. Adamčíková spresnila, že dóza obsahovala vrecká s neznámym obsahom bielej kryštalickej látky. "Keďže vzniklo podozrenie na prítomnosť omamných a psychotropných látok, príslušníci Policajného zboru si osobu prevzali spolu s neznámou kryštalickou látkou na ďalšie procesné úkony," dodala.