Podvodník na sociálnej sieti pripravil ženu z Topoľčian o skoro 23-tisíc eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Falošná doktorka vylákala od 82-ročnej seniorky 15-tisíc eur (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Údajný americký vojak, ktorý je na misii v Sýrii, sa skontaktoval so 41-ročnou ženou z Topoľčian v septembri 2022. Ich komunikácia trvala až do januára tohto roka. Muž sa vraj do ženy zaľúbil a chcel za ňou prísť, požiadal ju preto o finančnú hotovosť.

Žena mu začala od novembra 2022 postupne posielať peniaze na účet. Dokopy mu poslala v desiatich platbách finančnú hotovosť vo výške 22.600 eur. Poslednú platbu vykonala v januári tohto roka, následne si uvedomila, že sa stala obeťou podvodu, informovala polícia.