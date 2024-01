Slovensko zasiahne nebezpečný jav: Najhoršie to bude práve na tomto mieste, nikam nechoďte!

Mimoriadne nebezpečná poľadovica hrozí najmä na západe Slovenska (Zdroj: imeteo.sk)

Zmena počasia, ktorá zasiahne celú strednú Európu dorazí na Slovensko už v priebehu dnešného večera. Podľa odborníkov môže byť situácia mimoriadne nebezpečná najmä na cestách, preto neodporúčajú cestovať, ak to nie je nevyhnutné. Najviac dopravných nehôd vzniká práve po situácii, ktorá má nastať už v najbližších hodinách, informuje imeteo.sk.

Frontálny systém má podľa meteorológov preniknúť najskôr do vyšších vrstiev, až potom do spodných. Práve tento jav môže spôsobiť mimoriadne nebezpečný mrznúci dážď, ktorý by v niektorých okresoch mohol vyvolať množstvo problémov. Teplý front so zrážkami, za ktorým bude nasledovať veľmi teplý vzduch a následne studený front spôsobí chladné severozápadné prúdenie.

Prvé problémy by sa mali vyskytnúť v Poľsku a Česku, kde už varovali pred tretím stupňom mrznúceho dažďa. Tvorba poľadovice tak môže vznikať nielen na cestách ale aj na chodníkoch, komplikovať dodávky elektrickej energie alebo lámať stromy pod ťarchou ľadu. Najnebezpečnejšia situácia by mohla nastať okolo 19:00 hod na našom území a skomplikovať situáciu na cestách na západnom a strednom Slovensku. Výstrahu pred poľadovicou zvýšili meteorológovia na západnom Slovensku na druhý stupeň, na severozápade Slovenska a na Orave a Kysuciach by mal hroziť prvý stupeň.