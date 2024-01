Peter Olexa by mal ostať šéfom TANAP-u do výberového konania, potvrdil minister Taraba

(Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

BRATISLAVA - Peter Olexa by mal ostať šéfom Tatranského národného parku (TANAP) do výberového konania. Vyplýva to z vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Olexa oznámenie o odstúpení z funkcie doručil Tarabovi vo štvrtok (11. 1.).