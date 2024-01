Megaškandál u Tarabu: Príde nový šéf TANAP-u o hlavu? Doma mu našli lebku!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Adriána Hudecová)

archívne video

Novým povereným riaditeľom Správy TANAP-u sa stal Peter Olexa (Zdroj: TASR/Hudecová, Popelka)

Opozícia potom, ako boli medializované informácie o Olexovej pytliackej minulosti, začala žiadať jeho hlavu a vyzývať ho na odstúpenie. Náš najstarší národný park nemôže podľa nich viesť usvedčený pytliak. “Pán Olexa vo vzťahu k prírode konal protizákonne. Nielenže usmrtil chráneného živočícha, vlka dravého, ale nechal si aj jeho lebku. Aby si ju doma vystavil. Takéto konanie je v absolútnom rozpore s ochranou prírody, ktorú má v TANAP-e zabezpečovať a výsmechom verejnosti, ktorá si vzácnu tatranskú prírodu cení,” uviedla poslankyňa PS Tamara Stohlová.

Pripomenula, že už pri menovaní Olexu zaznievali výhrady voči jeho biznisu v lesníctve a poľovníctve. “Nomináciu Olexu obhajoval aj štátny tajomník Filip Kuffa, s ktorým sú susedia a aj poľovnícki kolegovia. Je preto veľmi nepravdepodobné, že by štátny tajomník o tomto čine nevedel. Ak by tomu tak bolo, problematické je aj zotrvanie Kuffu na svojom poste,” dodala.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Proti tomu, aby bol Olexa aj naďalej na čele nášho najstaršieho národného parku, namietajú aj mimoparlamentní Demokrati. Od ministra Tomáša Tarabu chcú, aby ho z funkcie okamžite odvolal a za svoju nomináciu sa verejne ospravedlnil.

"V ochrane prírody ide o absolútne neznáme meno. Jeho jedinými predpokladmi na výkon práce sú, že kandidoval za stranu Život a susedstvo so štátnym tajomníkom rezortu Filipom Kuffom. Peter Olexa neponúkol verejnosti žiadnu víziu rozvoja TANAPu. Naopak, prichádza s kontroverznými návrhmi, ako chov losov či budovanie parkovacích miest. To, že nelegálne popravil chráneného vlka dravého je definitívnym potvrdením, že na tejto funkcii nemá čo robiť," zhodnotil Michal Kiča. To, že Olexa zatajil, že je odsúdený za pytliactvo pri výberovom konaní, tiež podľa neho značí aj o morálnej nevyzretosti.

O pytliackej minulosti Petra Olexu informoval denník Sme. Peter Olexa sa postavil do čela TANAP-u v novembri minulého roka, keď vo funkcii po dlhých 16 rokoch vystriedal Pavla Majka. Minister dôvody na odvolanie Majka nešpecifikoval. „Menovali sme tam dočasne ľudí, ktorí sú úplne mimo štruktúr podnikov, teda správ národných parkov. Boli sme kritici reforiem a ďalších vecí a stavili sme na to, že tam dávame ľudí zvonku, ktorí budú schopní komunikovať skrz celým spektrom záujmových skupín, ktoré tu pôsobia,“ argumentoval v tom čase štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.

Kuffa aj Olexa pritom žijú v rovnakej obci – Spišské Bystré. Olexa bol vedením TANAP-u poverený len dočasne, rezort avizoval, že plánuje vypísať vypísať výberové konanie, z ktorého vzíde nový riaditeľ. Výberové konanie sa konalo v polovici decembra a bolo neverejné. Ako víťaz z neho vzišiel Olexa a stal sa oficiálnym šéfom Správy TANAP-u.