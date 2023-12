Stačí ich len vysypať: Neďaleko Bratislavy pribudol nový moderný zálohomat! Fľaše vytriedi do pár sekúnd

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

DUNAJSKÁ LUŽNÁ - Zálohovanie fliaš je v súčasnosti povinnosť, na ktorú si mnohí musia vyčleniť istý čas. Pred zálohomatmi sa totiž tvoria rady ľudí, ktorí so sebou nesú obrovské vrecia naplnené použitými fľašami a plechovkami, ktoré treba po jednom dávať do stroja. Neďaleko Bratislavy ale nedávno vyrástol nový, moderný stroj. Fľašky do neho stačí len vysypať.

Už to budú dva roky, čo na Slovensku zálohujeme fľašky a plechovky z nealkoholických nápojov. Za ten čas sme vyzbierali viac, ako 2 miliardy vratných obalov. Proces ich vrátenia a zálohovania je však celkom zdĺhavý, a to z dôvodu, že Slováci musia obaly do zálohomatov vraciať po jednom. Jeden človek s 50-litrovým vrecom plným fľaší a plechoviek tak vie stráviť pred strojom aj dobrých 5 minút. A ak sa zálohomat naplní, tak sa tento čas predĺži, kým ho nevysypú. Nie je nič nezvyčajné, že sa pred automatmi tvoria aj dlhé rady. V Dunajskej Lužnej pri Bratislave ale nedávno vyrástol nový zálohomat, ktorý všetko robí sám. Doslova do neho stačí obaly len vysypať. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Krátko pred Vianocami totiž pred obchodným centrom v obci spustili veľkokapacitný "fľaškomat", ktorý celý proces zrýchli. Obaly z vriec treba doň len vysypať a on ich vyseparuje sám. Ak je nejaká fľaša poškodená alebo ju nezoberie, môže sa zákazník o tom pokúsiť znovu. Všetko trvá len pár sekúnd. Ba čo viac, automat takéhoto typu je vôbec prvý v strednej Európe. "Rýchlosť spracovania sa pohybuje na úrovni 100 obalov za minútu," povedal predajca veľkokapacitných automatov Ladislav Procházka. Kapacitu má zhruba 20-tisíc plechoviek a vyše 7-tisíc fliaš.

Veľkokapacitný zálohomat v súčasnostiv ponúkajú traja certifikovaný výrobcovia, sú však násobne drahšie, ako tie klasické. Ak by sa však automat pri Bratislave osvedčil, nie je vylúčené, že budú po Slovensku pribúdať aj ďalšie. Obchodné reťazce si však musia spočítať, kde by bolo najvýhodnejšie ich umiestnenie, aby sa im takáto investícia oplatila.