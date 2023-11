Poslanci Národnej rady SR začali schôdzu diskusiou o novele týkajúcej sa reformy nemocníc

Ilustračné foto (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Návrh hovorí o tom, že optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie.

Ministerstvo zdravotníctva by do konca roka mohlo vydávať rozhodnutia o podmienenom zaradení nemocníc do siete. Počas dňa by mali poslanci rozhodnúť aj o tom, či do druhého čítania posunú novelu zákona o 13. dôchodku. Aj o tejto zmene rokuje plénum v skrátenom legislatívnom konaní.