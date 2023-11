Na Slovensko mieri LINUS, prinesie extrémny vietor, ale aj prvý sneh! S pekným počasím cez predĺžený víkend nerátajte

(Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Nová búrka menom Linus prinesie na naše územie intenzívne zrážky, silný nárazový vietor a pravdepodobne sneženie aj do nižšie položených oblastí. V Európe si od víchric len tak skoro neoddýchneme, nad Atlantikom sa formuje ďalšia. Podľa viacerých modelov by mala prísť na naše územie vo štvrtok a v piatok. Okrem citeľného ochladenia a veterného počasia je možné aj sneženie na miestach, kde doteraz nesnežilo.

Prvý sneh už pristál na tatranské končiare, no všeobecne do vyšších polôh či na horské priesmyky. Väčšie aglomerácie však zatiaľ vločky nenavštívili. To by sa mohlo zmeniť počas predĺženého víkendu. Na západe to ale ešte nehrozí.

Ochladenie príde už zo štvrtka na piatok

Ochladzovať sa má začať už v noci zo štvrtka na piatok. V piatok sú na západe maximá pod 10 stupňov Celzia. Najnižšie denné teploty očakávajú meteorológovia v nedeľu. Na Záhorí teplota vystúpi na maximálne štyri stupne, v Bratislave by to malo byť o stupeň viac, no v noci zo soboty na nedeľu má mrznúť na viacerých miestach západného Slovenska. Na strednom a východnom Slovensku sa snehové prehánky očakávajú aj vo väčších mestách. V Poprade má sneh postrašiť v sobotu i v nedeľu. Teploty behom noci klesnú na – 2° Celzia. Po víkende by sa však na celom území SR malo rýchlo otepliť.

Linus je už nad Atlantickým oceánom

Ochladenie prinesie tlaková níž, ktorá sa formuje nad Atlantickým oceánom a meteorológovia ju nazvali Linus. Ako uvádza imeteo.sk, ešte sa nezhodnú v tom, akú bude mať trajektóriu pri prechode cez Európu, no na rozdiel od iných búrok si horšie počasie majú užiť skôr vnútrozemské krajiny vrátane Slovenska. Nárazový vietor má v niektorých lokalitách dosiahnuť rýchlosť až 100 km/h. Meteorelogické služby očakávajú v piatok veterné počasie sprevádzané dažďom, počas víkendových dní však majú zrážky ostávať a pôsobiť bude už len vietor. Aj to môže snehovú nádielku výrazne obmedziť.

Zaujímavosťou je, že víchrica menom Linus tu nie je prvýkrát. Meteorológovia takto nazvali tlakovú níž, ktorá v plnej sile udrela na opačnej strane Atlantického oceánu v USA. Zaradila sa medzi TOP 5 najhorších zimných búrok v histórii krajiny. Záveje snehu paralyzovali veľké mestá na stredozápade, no sneh a silný vietor zažili na veľkej časti územia USA. V okolí mesta Chicago boli časté výpadky elektriny a množstvo nehôd. Tohoročný jesenný Linus však nemá ani zďaleka na to, čo „menovec“ predviedol v minulosti.