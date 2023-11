Videoodpoveď na Blahu a jeho upratovanie? Poslanec SASKY ho napodobnil po svojom, pozrite sa na jeho kanceláriu

Dostál nepriamo zareagoval na video Blahu. (Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál, Telegram.com/Ľuboš Blaha)

BRATISLAVA - Ešte pred niekoľkými týždňami jeho video rozpútalo mediálnu a politickú búrku v opozícii, pričom viacerí, najmä v radoch KDH, boli z jeho obsahu zhrození. Teraz sa ukazuje, že reakcie na podobné videá môžu byť aj kreatívne či miernejšie. Dôkazom je aj najnovší počin poslanca Ondreja Dostála, ktorý sa tiež sťahoval do svojej novej kancelárie. Jeho sťahovanie síce prebehlo veľmi podobne, ako to Blahovo, no napriek tomu to bolo celé inak.