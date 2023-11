Na materskú dovolenku už aj bez práce! Zasiahne to TÚTO skupinu ľudí: Zmeny sa dočkáme už čoskoro

(Zdroj: Getty Images)

archivne video

Šéf Sme rodina nestačil vyvaľovať oči, kniha pre deti, podľa ktorej môžu otehotnieť aj muži (Zdroj: Instagram.com/peter_pcolinsky)

Nárok na materskú dovolenku nadobúda každá žena, ktorá bola pred pôrodom poistená najmenej 270 dní, informuje portál Plus jeden deň. Poslanci pôvodnej zostavy parlamentu však ešte na jar tohto roka schválili úpravu zákona, podľa ktorej sa do tohto obdobia započíta aj štúdium na strednej alebo vysokej škole. Nový zákon tak štúdium vníma, ako formu prípravy do zamestnania.

Novela má však malý háčik. Pre priznanie materskej dovolenky je potrebné školu úspešne dokončiť. „Štúdium sa ako doba poistenia započítava len ak žena pred pôrodom získala príslušný titul vzdelania, teda, že ak pôrod ženy nastal po úspešnom skončení príslušného stupňa vzdelania. Ak však študentka porodí pred skončením štúdia, doba štúdia sa jej nezapočíta do 270 dní," priblížila pre portál advokátska koncipientka MPH advocates Eva Pintérová.

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Novela zákona by tak mala začať platiť už s príchodom nového roka. Mala by však mať viac plusov, ako mínusov. „Doterajšia právna úprava neumožňovala poberať materskú po ukončení štúdia, čo sa zobrazilo aj na priemernom veku prvorodičky na Slovensku, ktorý má stúpajúcu tendenciu. Aktuálna hodnota sa pohybuje na úrovni 28,1 rokov. Novela zákona o sociálnom poistení má slúžiť, ako motivácia pre mladé ženy k materstvu po úspešnom skončení strednej školy, vysokej školy alebo doktorandského štúdia," vysvetľuje Pintérová.

Koľko času môže žena stráviť na materskej dovolenke?

Nástupom na materskú dovolenku sa bežne rozumie termín 8. až 6. týždňa pred očakávaným termínom pôrodu, ktorý stanoví a vystaví lekár. Materská dovolenka tak napokon trvá 34 týždňov. Pokiaľ žena nemá partnera, tento čas sa predĺži na o 3 týždne, teda, na 37 týždňov.

Pokiaľ je už žena viacnásobnou matkou a porodila už dve a viac detí, táto lehota sa ešte predlžuje. V takomto prípade sa obdobie materskej dovolenky natiahne na 43 týždňov.