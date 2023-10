Tragická nehoda na D1 pri Bratislave! Vodič (†43) chcel pomôcť druhému, sám zomrel

Nehoda na diaľnici D1 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Aktualizované 21:30

Po zraneného muža prišiel vrtuľník, ktorý pristál priamo na diaľnici. "Po prílete k miestu nehody si posádka leteckých záchranárov prevzala do svojej starostlivosti 43-ročného muža s podozrením na vážny úraz vnútorných orgánov a poranením panvy. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol pacient uvedený do umelého spánku a v kritickom šokovom stave ho záchranári letecky previezli do Univerzitnej nemocnice na Kramáre," uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov ATE Zuzana Hopjaková pre televíziu JOJ. Napriek veľkej snahe sa však muža už nepodarilo zachrániť. Ťažkým zraneniam podľahol krátko po prevoze do nemocnice.

Aktualizované 19:05

Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D1 v smere na Senec sa pre nehodu, ktorá sa stala okolo 15.00 h, stále tvoria kolóny. Vodiči sa aktuálne zdržia asi 20 minút. Zelená vlna RTVS o tom informovala na sociálnej sieti.

#KOLÓNA AKTUALIZÁCIA Na výjazde z Bratislavy po D1 smerom na Senec sa na 16. kilometri zrazilo viacero áut; úsekom prejdete v ľavom pruhu, rátajte aj so zdržaním asi 20 minút a na starej ceste sa zdržíte 15 minút. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) October 22, 2023

Aktualizované 17:00

Jednu osobu po nehode na diaľnici D1 pri Bratislave letecky previezli do nemocnice. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. K dopravnej nehode došlo po 15.00 h na D1 medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji.

"V pravom jazdnom pruhu bolo pre poruchu odstavené motorové vozidlo, po chvíli sa k nemu pristavilo ďalšie auto, ktorého vodič chcel poskytnúť pomoc," priblížila hovorkyňa. Do vodiča po tom, ako vystúpil, narazilo ďalšie auto. "Utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz vrtuľníkom do bratislavskej nemocnice," dodala Šimková.

Aktualizované 16:45

Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D1 smerom na Senec sa pre nehodu tvoria kolóny. Treba rátať so zdržaním asi 50 minút. Zelená vlna RTVS o tom informovala na sociálnej sieti."Úsekom prejdete v ľavom pruhu," doplnila. Na starej ceste sa vodiči zdržia asi 15 minút.K dopravnej nehode došlo na D1 medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji. Na mieste zasahujú dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci aj vrtuľníková záchranná služba.

#KOLÓNA AKTUALIZÁCIA Na výjazde z Bratislavy po D1 smerom na Senec sa na 16. kilometri smerom zrazilo viacero áut; úsekom prejdete v ľavom pruhu, rátajte aj so zdržaním asi 50 minút a na starej ceste sa zdržíte 15 minút. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) October 22, 2023

"OSZZS vyslalo k vážnej dopravnej nehode na diaľnici D1 smer Senec vrtuľníkovú záchrannú službu a dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci. Na mieste prebieha resuscitácia jednej osoby," uviedlo stredisko na sociálnej sieti.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo k vážnej dopravnej nehode na diaľnici D1 smer Senec... Posted by Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR on Sunday, October 22, 2023

Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti informovala, že na mieste sa zrazilo viacero áut. Úsek je podľa nej aktuálne uzavretý.