Poplach v Bratislave: Hradný kopec PADÁ! Môže za to výstavba milionárskej štvrte?

(Zdroj: Topky.sk / Ra)

BRATISLAVA - Popraskané steny, ktoré sa oddeľujú od chodníka. Okrem toho aj jasne naklonený múr. Aj to je realita, ktorú majú návštevníci možnosť vidieť pri návšteve bratislavského hradu. Hradný kopec sa doslova prepadáva. Kto, alebo čo však za to môže. V minulosti dosluhujúci predseda parlamentu ukazoval na developerský projekt pod hradným kopcom. Je to však tak?