Opúšťa Slovensko: Arpád Soltész sa rozhodol pre život v zahraničí! Ak nie si spokojný, musíš to zmeniť, zdôvodnil

„Áno, v pondelok som odišiel zo Slovenska, definitívne. Nie, dôvodom nie je ‚strach z Fica‘. (...) Vladimír Mečiar, Robert Fico ani Igor Matovič, jediní ľudia, ktorí kedy vyhrali slovenské voľby, nie sú chorobu Slovenska, sú iba jej negustióznym symptómom,“ napísal vo štvrtok na sociálnej sieti.

Svojich fanúšikov v pomerne rozsiahlej spovedi chcel informovať o tom, čo bolo jeho hlavnou motiváciou k tomuto ráznemu kroku. „Chorobou je tých zhruba 75 percent slovenského elektorátu, ktorý opäť volil rôzne odtiene hnedej, plus len ťažko odhadnuteľný podiel voličov liberálnej demokracie, ktorí sú ochotní jej hodnoty do nejakej miery tolerovať výmenou za západný blahobyt, ale inak im skôr prekážajú,“ priblížil Soltész.

Autor dnes už obľúbených diel ako Mäso, Hnev, či Sviňa, podľa ktorej bol natočený aj celovečerný film si uvedomil, že so svojim zmýšľaním a svojimi názormi na Slovensko nepatrí. Svoju budúcnosť vidí v inej krajine, ktorú však ide bližšie nešpecifikoval.

„Nevidím dôvod, prečo by som mal takých ľudí presviedčať o svojich hodnotách a, úprimne, nevidím ani spôsob, ktorým by som ich mohol presvedčiť. Žijú a rozmýšľajú v súlade s kultúrnymi vzorcami, ktoré sa vyvíjali po stáročia. Hádať sa s národom je prosto nezmysel, či už s jeho nenávistnou väčšinou, alebo s toxicky optimistickou menšinou, ktorá odmieta prijať realitu, aby z nej nemusela vyvodiť bolestné a nepohodlné závery,“ zhodnotil Soltész.

Svojim priaznivcom odkázal, že pokiaľ majú túžbu niečo vo svojom živote zmeniť, majú to urobiť. „Na záver risknem jednu nevyžiadanú radu, ktorú by som si inak odpustil, ale pomôže vám pochopiť moje rozhodnutie: Vesmír vám nie je nič dlžný, ak nie ste spokojný so svojím životom, zmeňte ho,“ uzavrel.