Nový týždeň nás privíta príjemnými teplotami: Náhla zmena v strede týždňa! Meteorológovia však majú aj dobré správy

Pondelok

Noc z nedele na pondelok prevažne jasná, postupne so zväčšovaním oblačnosti. Na severe a východe výnimočne slabé zrážky. V nižších polohách neskôr ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.

Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach ojedinele okolo 4 stupne Celzia.

Prvý deň týždňa bude v znamení malej, miestami prechodne zväčšenej oblačnosti, na severe a východe aj so slabými zrážkami. Naďalej bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na západe a Honte miestami do 26 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na okolo 12 stupňov Celzia. Celý deň bude bezvetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor.

(Zdroj: predpovede.sk)

Utorok

V utorok bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno. V noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 9, v údoliach miestami okolo 6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, v južnej polovici západného Slovenska miestami do 27 stupňov Celzia. Fúkať bude južný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa cez deň búrlivý vietor.

Streda

Od stredy sa začne počasie meniť. Pripraviť sa treba na premenlivú veľká oblačnosť, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti. Počítať treba aj s prehánkami alebo dažďom. Cez deň nastane ochladenie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 15 až 10 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji a na hornom

Spiši väčšinou okolo 16 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu.

Štvrtok

Predposledný pracovný deň týždňa bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. V noci a predpoludním treba lokálne počítať s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 10 až 5, v údoliach miestami okolo 3 stupne Celzia a tam ojedinele prízemný mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši miestami okolo 15 stupňov Celzia.

Piatok a víkend

Obdobie bude ako celok teplotne nadnormálne. Všetky tri dni bude jasno až polojasno, v noci a predpoludním miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Len ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 11 až 5, v údoliach miestami 4 až 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo oblačnosti okolo 15 stupňov Celzia.

