MIMORIADNE pátranie! Len 8-ročný chlapček sa našiel

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Len 8-ročný chlapček, žiak Základnej školy, sa po vyučovaní nevrátil domov. Zúfala rodina preto prosila o pomoc s jeho hľadaním na sociálnych sieťach. "Mal vraj odísť so spolužiakom zo školy. Možno, že išli do Rače do skateparku, ale nenašiel sa tam. Mohli ísť električkou hociakým smerom. Prosím, ak ste ho niekto videli, ozvite sa," žiadala zúfalá rodina na sociálnej sieti. Po pár hodinách sa chlapca napokon našťastie podarilo nájsť.