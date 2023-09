Prudká zmena počasia! Po teplých dňoch víkend v znamení dažďa a búrok, ortuť teplomera padne na TÚTO hodnotu

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Ak ste si na víkend robili plány na pobyt vonku, asi ich budete musieť prehodnotiť. V týchto hodinách totiž vrcholí príliv veľmi teplého vzduchu, po ktorom nastúpi ochladenie a dážď. Búrlivé počasie takmer do celej Európy prinášajú pozostatky hurikánu LEE.

archívne video

Hustý dážď v Bratislave (Zdroj: regiony.zoznam.sk)

Zmena počasia príde už dnes večer. Kým počas dňa si ešte budeme užívať slnko a teplo, čím bližšie k víkendu, tým viac sa charakter počasia začne meniť. Z luxusných a na koniec septembra až netypických 29 stupňov Celzia, na ktoré sa môže vyšplhať ortuť teplomera na juhu Slovenska, padnú v sobotu na väčšine územia teploty maximálne na 20 stupňov Celzia. Výnimkou bude len krajný východ, kde by malo byť ešte v prvý víkendový deň slnečno s príjemnými teplotami okolo 25 stupňov Celzia. V nedeľu sa však charakter počasia zmení aj tam a teplomery budú ukazovať okolo 17 stupňov Celzia.

Studený front prinesie výrazné prehánky

Prvé prehánky by k nám mali prísť od Rakúska a Moravy, kde meteorológovia predpovedajú vlnu búrok. Tie ovplyvnia krajný západ a severozápad našej krajiny, informuje imeteo.sk. Tam treba rátať s tým, že upršaná môže byť už noc na sobotu. To hlavné si však užijeme cez víkend, kedy príde najvýraznejšia vlna zrážok. Tie by mali byť výdatné a lokálne padne aj okolo 50 mm zrážok.

Kým v sobotu predpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dážď hlavne na západnom a strednom Slovensku, v nedeľu bude pršať na celom území.

(Zdroj: SHMÚ)

Kým sobota bude krajšia na východnom Slovensku, v nedeľu by malo byť menej dažďa na západe a lokálne sa zmenší aj oblačnosť. Prevažne južný vietor sa počas víkendu zmení na severozápadný.

(Zdroj: SHMÚ)

Dobrou správou je, že začiatok budúceho týždňa sa ponesie v znamení opätovného oteplenia a ortuť teplomera sa opäť začne šplhať smerom hore, v niektorých častich Slovenska bude až 27 stupňov Celzia.