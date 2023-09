Známy hokejista, ktorý to skúša v politike, sa už zotavuje po ťažkej operácii: Nezakotvil len v posilňovni!

Skokan už rehabilituje vo veľkom. (Zdroj: archív D.S.)

BRATISLAVA - Ešte pred pár týždňami sme len prekvapene krútili hlavami nad tým, čo sa mu to náhle pred voľbami prihodilo, no teraz už maká na plné obrátky. Reč je o slovenskom reprezentantovi v ľadovom hokeji a aj prírastku na kandidátke KDH Dávidovi Skokanovi. Ten mal sľubne rozbehnutú kampaň, no zradilo ho koleno, kvôli ktorému si pobudol niekoľko dní v nemocnici.