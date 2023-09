Policajný zbor nie je nadšený z parlamentu: Najskôr varujú migrantmi a potom neotvoria schôdzu, majú posledný pokus!

Polícia hovorí o migrácii po tom, ako parlament neotvoril schôdzu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Mali na to viacero pokusov, no všetky premárnili a schôdzu neotvorili. Reč je o poslancoch parlamentu, ktorí v predvolebnej kampani vo veľkom hovoria o prúdiacich migrantoch, no napriek tomu sa nedostavili do zimnej jazdiarne, aby k tejto téme otvorili schôdzu. Štátny tajomník Martin Královič, ktorý pôsobí de facto ako nepapierový minister vnútra sa tak nevedel ubrániť reakcii na tlačovom brífingu bezprostredne po (ne)rokovaní parlamentu.