Na trati Galanta - Trnava od začiatku septembra obnovia železničnú dopravu

Ako doplnil, doprava je od 12. mája prerušená z dôvodu havarijného stavu cestného mosta ponad železničnú trať v meste Sereď. "Z bezpečnostných dôvodov bolo nariadené zastavenie železničnej dopravy popod poškodenú mostnú konštrukciu," uviedol Kováč.

Most na ceste I/61 nad železničnou traťou v Seredi sprístupnia aj pre chodcov a cyklistov. "Pohyb cyklistov a chodcov na moste zabezpečila SSC dopravným značením. Otvorenie mosta vyplynulo z dohody zástupcov SSC, Železničnej spoločnosti Slovensko, Okresného úradu Trnava a krajského dopravného inšpektorátu Trnava," informoval Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC).

SSC pripravuje rekonštrukciu mosta, keď sa starý most postavený v roku 1950 zbúra a na jeho mieste sa postaví nový most. "Začiatok stavebných prác očakávame po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta v prvom štvrťroku 2024. Doba rekonštrukcie sa predpokladá na 12 mesiacov. Počas realizácie prác bude zabezpečený prechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke so šírkou tri metre," informoval Guzi.