Zaberák známeho záchranára: Vytúžená misia a náročný výstup na Gerlach, topánky to vzdali tesne pred vrcholom!

VYSOKÉ TATRY - Azda viacerí, ktorí sledujú dianie z priestoru záchranárov poznajú meno František Majerský. Šéf komory záchranárov si najnovšie chcel splniť dlho plánovanú túžbu, a tak sa rozhodol, že si aj s manželkou túto vec splní. Tou vecou je totiž mimoriadne náročný výstup na Gerlachovský štít, ktorý už potrápil mnoho velikánov. Majerský to aj so svojou polovičkou nakoniec zvládol, no na ceste mal mnoho prekážok a dokonca aj jeho kvalitné topánky ho pred vrcholom zradili!

Plán sa rodil s malou dušičkou

Majerský popísal túžbu v poslednom statuse. "Hovorí sa, že sny si treba plniť… Sen ísť na Gerlach som mal už pred našou svadbou a za 8 rokov sme to už nestihli.. Baška (manželka, pozn. red.) sa pred mesiacom spýtala, čo by som chcel na narodeniny a ja, že by som rád išiel s ňou na Gerlach. Šanca bola veľmi mála, všetci vodcovia majú termíny plné do konca roka," popísal začiatky plánu tejto cesty.

Šťastie sa na dvojicu nakoniec usmialo, keď manželke Majerského zavolal vodca menom Ján Korienok, ktorý sa práve vracal z Álp. Ten prisľúbil, že ich na túto náročnú cestu zoberie. "Bolo treba všetko zariadiť (našim chlapcom prácu) a mohli sme ísť," tvrdí František Majerský. "Počasie bolo neskutočné a vodca ten najlepší! Výborne sme pokecali o všetkom. Janči je výborný lekár a zachraňuje ľudí v Tatrách na vrtuľníku a je aj skvelý vodca," pochvaľoval si riaditeľ Slovenskej komory záchranárov Majerský.

Ach, tie topánky

Vyzeralo to sľubne a všetko nasvedčovalo tomu, že na vrchol sa dostanú bez väčších problémov. "Asi v trištvrte kopca pred Gerlachom sa mi začala odlepovať pravá topánka," popísal hroznú situáciu Majerský, ktorému sa však tesne pred vrcholom začala odlepovať aj tá ľavá.

"Museli sme improvizovať, lepiaca páska z lekárničky nás zachránila a topánky vydržali až po Sliezky dom..." dodal.

Hoci Františka Majerského s lídrom KDH ich spája rovnaké priezvisko, v príbuzenskom vzťahu nie sú. Populárny záchranár to však skúša v politike a kandiduje z posledného miesta v strane KDH. Zvyšok fotografii z výstupu si pozrite v galérii.

