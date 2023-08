O potratoch už nechceme ani počuť! Prieskum odhalil jasný postoj: TAKTO rozhodli Slováci

(Zdroj: Getty Images, Agentúra AKO)

„Mala či nemala by budúca vláda rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií?“ Tak znela otázka prieskumu, pri ktorom sa tisícka Slovákov konečne a jasne vyjadrila. Štyria z piatich opýtaných (82,6%) si myslí, že budúci vládny kabinet by o zákaze interrupcií rozhodovať nemal, z toho až 60,8% to tvrdí s absolútnou istotou.

Len malá časť, 4,6% opýtaných, odpovedať nechcela (4,3%) alebo to nevedela posúdiť (0,3%). So zákazom interrupcií budúcou vládou by nakoniec bola stotožnená len absolútna menšina. Takýto zákaz by tak schvaľoval každý 10. Slovák (12,8%).

Agentúra dodáva, že opýtaní, ktorí by so zákazom interrupcií súhlasili sú prevažne mladší respondenti a tí, ktorí dosiahli len najnižšiu formu vzdelania bez maturity. Zákaz by mal podporu prevažne v Žilinskom, Prešovskom a Trenčianskom kraji a so zákazom interrupcií by súhlasili prevažne voliči KDH, OĽANO a priatelia, Republiky, Smeru-SD, SNS a strany Sme rodina.