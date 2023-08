Dámy, prišiel ten nechcený čas mesiaca? Ak trpíte silnými menštruačnými bolesťami, TOTO by ste mali vyskúšať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Nepríjemný pocit v podbrušiu a krvácanie je opäť tu. Menštruácia začala a s ňou aj nepríjemná bolesť, na ktorú si viete pomôcť jedine tabletkami. Už to tak ale nemusí byť. Ak budete dodržiavať niektoré naše tipy, menštruačná krv môže byť lepšie znesiteľná.

Neviem ako vám, ale veľa ženám sa zdá čas medzi menštruáciami extrémne krátky. Oveľa dlhšie trvá pocitovo červený týždeň. Ešte len teraz ste schovávali vložky a tampóny, teraz ich opäť vyťahujete. Priemerný menštruačný cyklus trvá 28 dní a tie ženy, ktoré ju majú naozaj pravidelnú, navštívi menštruácia 13-krát za rok.

(Zdroj: gettyimages.com)

Dobrou správou je, že bez ohľadu na to, koľko menštruácií vás za rok čaká, niekoľko odborníkov dalo dokopy pár tipov, ktoré vám to môžu uľahčiť.

1. Zaznamenávajte si menštruáciu

Niet pochýb o tom, že jednoduchšie sa na menštruáciu vieme pripraviť, keď vieme, kedy presne ju môžeme očakávať. Na svete je už mnoho aplikácii, ktoré vám pomôžu sledovať cyklus. Presne vám zahlásia, kedy budete ovulovať a kedy môžete očakávať menštruáciu. Z dlhodobého hľadiska je to výborná vec, pretože budete vedieť posúdiť, či sa vaša menštruácia stáva pravidelnou, ak vás trápi jej príchod. Menštruácia sa dá zaznamenať aj do obyčajného kalendára. Takto budete vedieť tiež, kedy ju môžete očakávať.

2. Prevezmite kontrolu nad bolesťami

Najviac sa ženy počas menštruácie sťažujú na bolesti. Niektoré mladšie dievčatá sa sťažujú aj na kŕče počas ovulácie. Kedy presne nastane ovulácie viete zistiť podľa aplikácie na sledovanie cyklu. Kŕče pri ovulácii sa po prvýkrát vyskytnú až po roku menštruácie. Preto, ak ste menštruáciu dostali a prvý rok ste nemali žiadne kŕče a zrazu ste ich dostali, neľakajte sa! Deje sa to takto normálne a nie je nič nezvyčajné. Ak sú však bolesti neznesiteľné, navštívte odborníka.

(Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ sa rozhodnete menštruačné bolesti redukovať a zmierňovať liekmi, mali by ste vsadiť na tie, ktoré obsahujú ibuprofén a naproxén. Pomôžu vám najmä s kŕčmi. Nečakajte na horšie bolesti a tabletku užite hneď po nástupe prvých jemných kŕčov. Ak budete čakať pokiaľ sa vám to zhorší, tabletka už nemusí správne zaúčinkovať.

3. Spravte si zásoby správnych pomôcok

Ďalšou otravnou vecou pri menštruácii je krvácanie. Neznášate to, keď sa ráno zobudíte a hneď vás čaká upratovanie – prevliecť návliečky, dať prať obľúbené pyžamo. Príde vám, že z vás vyšli litre menštruačnej krvi. Nie je to úplne tak. Priemerná žena počas menštruácie stratí len dve až tri polievkové lyžice krvi.

(Zdroj: Getty Images)

Ak chcete zistiť, či trpíte nadmerným krvácaním, tieto príznaky sú u vás na každomesačnej pravidelnosti:

každú jednu až dve hodiny pretečiete cez vložku alebo tampón,

krvácate už dlhšie ako osem dní,

počas menštruácie sa u vás vyskytli krvné zrazeniny.

Pokiaľ sa u vás objavili tieto príznaky, nemusíte panikáriť. Silné krvácanie je veľmi bežné a nemusí nutne znamenať, že niečo nie je v poriadku. Skúste sa porozprávať so svojim lekárom, aby ste mohli zistiť, čo spôsobuje vaše silné krvácanie a ako získať úľavu. Už pred nástupom menštruácie si nakúpte dostatok menštruačných pomôcok ako sú vložky a tampóny podľa intenzity krvácania. Nezabudnite ani na čokoládu!

(Zdroj: Getty Images)

4. Viete, čo je normálne?

Nadúvanie, menštruačné kŕče a aj vaginálny zápach je počas menštruácie bežný jav, ktorý sa môže vyskytovať. Samozrejme, je to bežné do takej miery, pokiaľ nie je zápach cítiť rybacinou a nie je spojený s bielym výtokom a podráždenou pošvou. Ak trpíte týmito ťažkosťami, mali by ste sa taktiež obrátiť na svojho lekára.

Existujú však určité kroky, ktoré ak budete dodržiavať, bude vaša vagína v rovnováhe:

dodržujte dobrú hygienu,

pite veľa vody (čistej vody!),

pravidelne meňte vložky a tampóny.

5. Nepodliehajte nadmernému maškrteniu

Nadúvanie a plynatosť je bežný jav pri menštruácii. Možno ste nevedeli, že nafukovaniu pomáhate aj vy stravovaním a maškrtením počas menštruácie. Niektoré potraviny, ktoré konzumujete fungujú tak, že vaše telo začne zadržiavať vodu. Práve týmto by ste sa mali počas týchto dní vyhnúť. Takže odolajte slaným lupienkom a sušienkam, po ktorých vaše telo počas menštruácie túži. Skúste sa im vyhnúť, pretože si nimi zhoršíte menštruačné kŕče.

(Zdroj: gettyimages.com)

Práve niektoré potraviny vám počas menštruácie pomôžu a niektoré ju ešte zhoršia. Práve o nich sa dočítate v tomto článku.

Čo pomáha vám? Máte nejaké overené tipy? Podeľte sa o ne v komentároch!