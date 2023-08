Mala by nová vláda financovať cirkvi zo štátneho rozpočtu? Ľudia sa vyjadrili jasne! TÁTO odpoveď bola najčastejšia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vyše 31 percent opýtaných je jednoznačne za to, aby nová vláda cirkev nefinancovala a takmer 24 percent respondentov síce neodpovedalo tak jednozančne, no podľa nich by "asi nemala" tak robiť.

Nová vláda by mala platiť cirkev podľa 16% opýtaných a takmer 22% si myslí, že by tak "asi mala" robiť. To znamená, že za financovanie registrovných cirkví aj naďalej je 38% respondentov. Vyše 55 % opýtaných má opačný názor a podľa nich by budúci kabinet cirkev financovať nemal. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra AKO formou telefonického dopytovania v období od 7. do 14. augusta na vzorke 1000 ľudí exkluzívne pre TV JOJ24 – reláciu Volebná encyklopédia Slovenska. Viac ako 6% opýtaných nevedelo situáciu posúdiť a ncelé percento sa nechcelo k tejto téme vjadrovať. Otázka, na ktorú odpovedali, znela: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda pokračovať vo financovaní registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu? Prečítam vám možnosti:“

(Zdroj: joj24.noviny.sk)

Medzi tými, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala pokračovať vo financovaní registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu, sú nadpriemerne zastúpení seniori nad 66 rokov a ľudia s najnižším vzdelaním bez maturity. Finančnej podpore cirkví sú naklonení hlavne obyvatelia Prešovského, Trnavského, Žilinského a Nitrianskeho kraja, ako aj občania maďarskej národnosti. Výrazne nadpriemerne s tým súhlasia voliči KDH a koalície OĽANO a priatelia, no tiež voliči SNS, Hlasu-SD, Republiky a Sme rodina.