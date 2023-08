Žilinka Hamranovu kritiku nenechal len tak: Ostrá reakcia, takúto nehanebnosť si vyprosujem!

Žilinka sa po tlačovke pustil do Hamrana. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačová konferencia policajného prezidenta Štefana Hamrana s názvom Rozuzlenie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Žilinka status začína so slovami o tom, že niektoré vyjadrenia Hamrana sú neodborné, zavádzajúce a hraničiace s drzosťou. "Zdôrazňujem, že v trestnej veci „vyšetrovateľov NAKA“ som osobne nekonal a nevydal som žiadne rozhodnutie a to ani prezidentom PZ spomínané rozhodnutie podľa § 363 Trestného poriadku o zrušení uznesenia o začatí trestného stíhania," prívzukuje Žilinka.

K NIEKTORÝM VYJADRENIAM PREZIDENTA PZ NA DNEŠNEJ TB, KTORÉ MUSÍM ODMIETNUŤ AKO NEODBORNÉ, ZAVÁDZAJÚCE A AŽ HRANIČIACE S... Posted by Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR on Thursday, August 17, 2023

Takúto nehanebnosť si vyprosujem, tvrdí vytočený Žilinka

"Aj keď v konečnom dôsledku uznesenie podľa § 363 Trestného poriadku podpisuje generálny prokurátor alebo prokurátor poverený konaním v jeho mene, v žiadnom prípade sa nejedná o „rozhodnutie jedného muža“. Také označenie je zavádzajúce a nezodpovedá postupu pri vybavovaní mimoriadnych opravných prostriedkov upravenému v príkaze generálneho prokurátora SR," dodal vytočený Žilinka. "Musím sa veľmi dôrazne ohradiť voči slovám prezidenta PZ, spôsobilým navodiť u občanov domnienku o mojom rozhodovaní ako generálneho prokurátora „pod tlakom, z dôvodu vydierania, či z korupčných dôvodov“. Takúto nehanebnosť si vyprosujem. Zároveň úprimne prajem všetkým verejným činiteľom takú mieru slobody pri rozhodovaní, akou osobne disponujem," neudržal sa generálny prokurátor.

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ak vraj Hamran kriticky poukazoval na „chýbajúci opravný prostriedok proti uzneseniu generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku“, Žilinka mu dáva do pozornosti bod 171. nálezu Ústavného súdu SR z 21. júna 2023, sp. zn. PL. ÚS 1/2022-270. "Citujem: „Ak by zákonodarca právnou úpravou mimoriadneho opravného prostriedku pripustil preskúmanie rozhodnutia z mimoriadneho opravného konania ďalším opravným prostriedkom, došlo by k iterácii či reťazeniu opravných prostriedkov, čím by nebolo možné ad absurdum nikdy dosiahnuť stabilitu a nezmeniteľnosť rozhodnutí, a tým by bola hrubo porušená právna istota, ktorej ochranu napokon svojim návrhom sledujú aj navrhovatelia. Právna úprava trestného konania preto nepripúšťa preskúmanie rozhodnutia z mimoriadneho opravného konania, a to nielen v § 363 ods. 3 Trestného poriadku, ale ani v § 392 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého proti rozhodnutiu o dovolaní opravný prostriedok nie je prípustný," pokračuje Žilinka.