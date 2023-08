Šokujúce výsledky prieskumu hovoria jasne: Povinná vojenská služba je prežitok! TÁTO skupina ľudí by ju obnovila

(Zdroj: TASR - Ján Krošlák, Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane, Getty Images)

BRATISLAVA – Povinná vojenská služba je na Slovensku už viac než 18-ročnou minulosťou. Vývoj toho, ako sa mladí branci dostávali do vojenských kasárni sa turbulentne menil už od pádu bývalého režimu. V roku 2005 však dostal definitívnu „STOPKU“. Výsledky prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane však odhalili šokujúce zistenia. Skoro polovica opýtaných by chcela návrat „vojenčiny“.

archívne video

Boli sme sa pozrieť na výcvik mnohonárodnej skupiny NATO vo vojenskom výcvikovom stredisku v Lešti (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na otázku, či by novozvolená vláda mala obnoviť povinnú vojenskú službu sa až 51,1% opýtaných vyjadrilo nesúhlasne. Zo všetkých ľudí, ktorí v prieskume vyjadrili svoj názor, si až 29% myslí, že povinná vojenská služba by sa určite nemala vrátiť. K nesúhlasnému stanovisku sa postavilo aj ďalších 22,1% opýtaných, podľa ktorých by sa povinná vojenská služba „asi vrátiť nemala“. Z celej vzorky respondentov sa 4,5% opýtaných vyjadrilo tak, že situáciu nevedia posúdiť (4,3%) alebo na položenú otázku odpovedať nechceli (0,2%).

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Medzi respondentmi sa však objavila aj skupina, podľa ktorej by budúca vláda mala inštitút povinnej vojenskej služby obnoviť. Až 23,8% opýtaných sa vyjadrilo jednoznačne súhlasne, podľa 20,6% opýtaných ba sa povinná vojenská služba „asi mala vrátiť“.

Z ľudí, ktorí by si návrat povinnej vojenskej služby priali by najviac súhlasili paradoxne ženy, ktorých sa vojenská služba v pôvodnom funkčnom systéme vôbec netýkala. Za návrat povinnej vojenskej služby by boli prevažne ľudia nad 50 rokov, či s najnižším dosiahnutým vzdelaním.

V centre výcviku v Lešti sa začína záverečná fáza cvičenia Slovenský štít (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Pokiaľ by znovuzavedení „vojenčiny“ mali rozhodovať voliči jednotlivých strán, najväčšiu pravdepodobnosť úspechu na znovuobnovenie povinnej vojenskej služby by sme videli u voličov strany Republika (64% voličov strany), Smer-SD (58%), Hlas-SD (57%) a SNS (51%).