Najväčšia zmena imidžu v predvolebnej kampani: Rašiho z Hlasu nespoznávajú ani vlastní: Prezradil dôvod

BRATISLAVA – Prípravy politických strán na parlamentné voľby sú rozbehnuté v plnom prúde a iné to nie je ani v strane Hlas. Nedalo sa však nevšimnúť, že jedna z hlavných tvári Hlasu sa v posledných týždňoch výrazne zmenila. Čo stojí za šokujúcou zmenou? Richard Raši vyšiel s kožou na trh, o zmene imidžu pre Topky prehovoril priamo a bez servítky.

Pozornému oku iste neunikla výrazná zmena, ktorou si trojka na kandidátke Hlasu Richard Raši prešiel v posledných týždňoch. Večne upravená a do hladka oholená tvár je pri tomto politikovi už dávnou minulosťou. Do volebného súboja sa rozhodol vstúpiť ako nový človek, vysvetlenie tejto zmeny je však úplne jednoduché! „Bradou budem bojovať o víťazstvo,“ povedal pre Topky samotný kandidát.

„Podobný imidž, teda bradu, som mal aj na jeseň 2018. Tentokrát bol dôvod úplne prozaický – povedal som si, že to potiahnem tak, ako naši športovci, keď bojujú o titul. Až do finále! Teda u mňa až do, verím, že úspešných, volieb,“ vysvetlil Raši.

