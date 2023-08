Na trhu sa objavili ďalšie nebezpečné produkty: Máte doma túto kozmetiku?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ide o produkty, ktoré obsahujú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional. Sú medzi nimi lak na vlasy Hajlakk erős, krém na ruky Lorin, toaletná voda pre mužov Islanders Eau de toilette for men, kozmetická súprava Adidas Pure game. Ale aj sprchový gél, dezodorant, pena na holenie, výrobok po holení a voda po holení Alex for men.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov (Zdroj: TASR/ÚVZ SR)

Rovnako sú medzi nimi toaletná voda a dezodorant Eau de toilette & roll on deodorant značky Cuba original, Bánfy hajszesz toniká na starostlivosť o vlasy, toaletná voda Air-val, After sun cooling gel – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením, kozmetická súprava Let's Celebrate Hand care set. Kontrolóri nahlásili aj toaletné a parfumované vody Love you! Eau de parfu, Sweet Secrects, Star nature Marshmallow, Star nature Melon.

Nebezpečný je aj produkt Skin Beauty Super whitening cream, ktorý sa používa na zosvetlenie pokožky. Obsahuje Hydroquinone, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. "Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie," upozornil úrad.

Nebezpečná je aj detská kozmetika

Ako nebezpečnú vyhodnotil úrad aj detskú kozmetickú súpravu Pop girl beauty cases and sets. Výrobky z nej obsahujú zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je rovnako v rozpore s európskymi predpismi. "Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Vo výrobkoch bola zistená aj prekročená koncentrácia látky - Bronopol, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek. Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb," dodal ÚVZ.

