Ďalší prešľap v slovenskom zdravotníctve: Chlapec potreboval pomoc, absurdná situácia, infúzia mu tiekla v čakárni!

Malému chlapcovi je podávaná infúzia takýmto spôsobom na stoličkách na chodbe čakárne v nemocnici vo Vranove nad Topľou (Zdroj: Facebook/Only in Vranov)

Na sociálnej sieti koluje fotografia, ktorá vyvolala pobúrenie medzi mnohými Slovákmi. Zobrazuje malého chlapca, ktorý leží na chodbe na lavičke v nemocnici vo Vranove nad Topľou, a infúziu mu podávajú vo veľmi neprimeraných podmienkach, ktoré nie sú v súlade so zdravotnými predpismi.

Archívne VIDEO: Igor Janckulík odovzdáva petíciu za zachovanie Detskej ambulantnej pohotovosti vo viacerých regiónoch Slovenska

Igor Janckulík odovzdáva petíciu za zachovanie Detskej ambulantnej pohotovosti vo viacerých regiónoch Slovenska (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Incident sa mal odohrať v nedeľu (23.7.) okolo šiestej hodiny večer. Fotografia bola zverejnená na facebookovej stránke Only in Vranov, kde pod ňou následovala obrovská vlna rozmanitých komentárov. Väčšina ľudí ostro kritizovala nemocnicu a vyjadrovala pohoršenie nad vzniknutou situáciou. Pavol bol z fotografie rovnako zdesený: "Toto je hanba, musíme to riešiť!". Z komentárov je taktiež jednoznačné, že nejde o ojedinelý prípad.

Vyjadrila sa aj nemocnica

K celému incidentu sa vyjadrilo aj vedenie vranovskej nemocnice. "Dobrý deň všetkým, vedenie vranovskej nemocnice preverilo tento podnet. Žiaľ, vplyvom viacerých okolností, vysokého náporu detských pacientov, ako aj samotnej diagnózy naši zdravotníci nesprávne „improvizovali“. Za tento moment sa ospravedlňujeme a vedenie už spravilo nápravné opatrenia, aby sa takéto situácie neopakovali," znie reakcia nemocnice v komentári pod príspevkom.