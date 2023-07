Vodiči v dunajskostredskom okrese si môžu čiastočne vydýchnuť: Problémom so zeleňou odzvonilo! Má to však háčik

DUNAJSKÁ STREDA - Zarastené značky, zeleň zasahujúca do výhľadu, aj to trápilo posledné týždne obyvateľov a vodičov v okrese Dunajská Streda. Mnoho tabúľ totiž bolo zle viditeľných, no kompetentní sľúbili nápravu. Svoje slová nedávno dodržali - zeleň, ktorá zakrývala tabule informujúce o vjazde a výjazde z obce, už je minulosťou.

Pred časom sme informovali o probléme, na ktorý sme narazili počas cesty v smere od Dunajskej Stredy do Bernolákova. Viaceré tabule informujúce o vjazde do obce boli zle viditeľné, za čo mohli stromy a kry zasahujúce do výhľadu vodičov. Na problém so zle viditeľnými tabulami sme narazili asi v polovici cesty - a to konkrétne v obci Eliášovce.

Archívne VIDEO Vodiči v dunajskostredskom okrese hromžia: Zle viditeľné tabule a prudké brzdenie! Kedy dôjde k náprave?

Tabuľu sme si všimli na poslednú chvíľu, a preto sme museli prudko brzdiť. Tento scenár sa opakoval niekoľkokrát. Napríklad, v obci Horné Janíky bola zase zle viditeľná tabuľa o konci obce. Vo všetkých prípadoch išlo o obce spadajúce pod dunajskostredský okres. Kompetentní vtedy sľúbili skoré vyriešenie situácie. Aká je však realita?

Podľa vedúceho pracovníka Správy a údržby ciest Trnavského kraja stredisko Šamorín Štefana Stiftera malo k odstráneniu zelene dôjsť ešte 6. júla. A čo splnili, aj dodržali, a prevísajúca zeleň bola odstránená v obci Tonkovce. "Dňa 06.07.2023 bola odstránená závada pri ceste II/ 510 Tonkovce," uzavrel Stifter.