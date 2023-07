Pilotná zvýhodnená výzva Obnov dom je kompletne spracovaná

Výzva so zvýhodnenou mierou podpory zameraná na vybrané socio-ekonomické skupiny je vyhodnotená. Všetci žiadatelia už boli informovaní o splnení alebo nesplnení podmienok výzvy. Podmienky výzvy splnilo 87 žiadateľov, nesplnilo len 26, výzva na doplnenie išla na adresy 161 žiadateľom a šesť majiteľov rodinných domov stiahlo svoju žiadosť (tzv. späťvzatie).

Žiadateľmi sú viacdetné rodiny (štyri a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov. Výška finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, o ktorý mohli požiadať, je do výšky 18 000 eur, pričom výzve im môže zafinancovať až 95% oprávnených výdavkov.

Jedným z prvých úspešných žiadateľov zo socio-ekonomickej skupiny je pán Ján z východného Slovenska. Vychováva 14-ročné zdravotne postihnuté dievčatko. Do obnovy domu sa už rodina pustila... „Chcel som využiť letnú sezónu na stavebné práce,“ vysvetlil. Stihol vymeniť okná a dvere, na dom inštaloval fotovoltiku, do izby rekuperáciu (riadené vetranie), svojpomocne si plánuje zatepliť podkrovie. „Stavebná firma, ktorá nám príde zatepliť obvodové múry, nám dala najbližší termín až na apríl 2024,“ dodal. Pred rozsiahlou obnovou domu po rodičoch sa poradil so stavebným inžinierom, architektom a firmou, ktorá mu vypracovala energetický certifikát, môže tak dosiahnuť úsporu primárnej energie od 70 do 93 percent, čo sa výrazne prejaví v nižších faktúrach za energie. Pánovi Pucheinovi pomohli aj pracovníci regionálnej kancelárie SAŽP v Košiciach, ktorí mu poskytli dobré rady, ako postupovať a čo nepodceniť.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) do dnešného dňa (3.7.2023) spracovala 1443 žiadostí z prvej výzvy a 2017 žiadostí z tretej výzvy.