Prehovorila sestra brutálne zavraždenej Andrey (†39): Desivé detaily prípadu, vyšetrovateľ ma vysmial!

DUBNICA NAD VÁHOM - Slovensko je zhrozené z vraždy, ktorá sa vo štvrtok odohrala v Dubnici nad Váhom. Tridsaťdeväťročnú Andreu tam mal o život pripraviť o tri roky mladší muž, a to mimoriadne krutým spôsobom. Teraz prehovorila sestra obete, ktorá skritizovala prístup polície. Podľa nej nekonala dostatočne a problém zľahčovala.

Na Facebooku sa objavil rozhorčený príspevok sestry obete, Kristíny, podľa ktorej sa tragédii dalo predísť, keby si polícia plnila svoje povinnosti. "Boli sme štyri sestry. Včera jeden psychopat brutálne zavraždil moju sestru, keď išla ráno do práce. Trápil ju a moju rodinu viac ako dva roky. Dvaja krásni a šikovní chlapci prišli o maminku, moji rodičia prišli o dcéru. Ja som prišla o sestru. Prečo? Lebo polícia, ktorá má pomáhať a chrániť, nepomáha a nechráni. Niektorí príslušníci zboru si neplnia svoje povinnosti," napísala zronená žena.

Tá skritizovala prístup vyšetrovateľa, ktorému vraj prišli jej slová na výsluchu pred rokom a pol smiešne. "Prepáčte, ale to je ako z filmu," mal zareagovať a začal sa smiať. Kristína ďalej vysvetlila, že jej sestra sa veľmi bojí, pretože sa do nej chorobne zamiloval nejaký pomätenec, ktorý ju prenasledoval a obťažoval. Rodina urgovala políciu, aby konala, no ich reakcia im vyrazila dych. Vraj ich sestra nie je prezidentka, aby ju ochraňovali. Podľa Kristíny neboli ani muži zákona schopní obťažovateľa donútiť, aby sa dostavil na výsluch. "Museli ho chytiť všetci štyria švagrovia a zavolať polícii, nech si ho neho príde. Hanba!" píše Kristína s tým, že toto podľa nej nie je právny štát.

Andrea bola zavraždená vo štvrtok ráno pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Podľahla početným sečným zraneniam, páchateľa bezprostredne po skutku zadržala polícia. Ten svoju obeť niekoľko rokov prenasledoval a strpčoval jej život. Dokonca mu bol uložený zákaz priblíženia sa. Andrea na neho podala aj trestné oznámenie, muža obvinili a strávil aj nejaký čas vo väzbe. Neskôr mu znalec - psychiater nariadil psychiatrickú liečbu ústavnou formou, pretože v čase prenasledovania Andrey bol nepríčetný. Tam bol do februára tohto roka, potom sa liečil ambulantne.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v piatok Jána M. zo spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pre neho navrhuje väzbu z dôvodov útekovej a preventívnej väzby.